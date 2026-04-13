Calciomercato Lazio, sirene francesi per Zaccagni: quel club studia il colpo. Ecco le ultimissime

Calciomercato Lazio, un club francese sulle tracce del capitano della Lazio Zaccagni: tutte le ultime novità

La posizione di Mattia Zaccagni torna improvvisamente al centro delle voci di mercato. Il capitano della Lazio, legato al club fino al 2029, è finito nel mirino di diverse società in vista dell’estate. Dalla Francia, Sport.fr sostiene che il Marsiglia stia monitorando con grande attenzione l’esterno classe ’95, considerato un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo e particolarmente apprezzato dalla dirigenza transalpina.

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Il club francese valuterebbe Zaccagni come possibile sostituto qualora uno tra Greenwood e Traoré dovesse lasciare la squadra allenata da Beye. La Lazio avrebbe fissato una valutazione attorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere l’operazione concreta se il Marsiglia decidesse di affondare il colpo. Ma non è l’unica pista: anche il Napoli avrebbe riacceso l’interesse per il numero dieci biancoceleste, complice una stagione complicata, segnata da soli quattro gol complessivi e da diversi problemi fisici che ne hanno frenato il rendimento.

Un’annata altalenante che apre scenari inattesi sul futuro del capitano. La Lazio lo aveva individuato come uno dei pilastri del nuovo ciclo tecnico, ma il calo di rendimento e l’attenzione di altri club potrebbero cambiare le prospettive. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Zaccagni resterà al centro del progetto biancoceleste o se il mercato estivo porterà a una separazione sorprendente