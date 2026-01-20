Calciomercato Lecce, colpo per l’attacco dopo lo stop di Camarda: arriva Cheddira! I dettagli dell’operazione dal Sassuolo

Un nuovo rinforzo offensivo è pronto a sbarcare in Salento per colmare il vuoto lasciato dall’infermeria. Il Lecce corre immediatamente ai ripari dopo il grave infortunio alla spalla occorso al giovane talento Francesco Camarda, costretto a un lungo stop, e chiude l’operazione per portare in giallorosso Walid Cheddira. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club pugliese ha raggiunto un accordo totale con il Napoli, proprietario del cartellino, e attende ora solamente il via libera formale del Sassuolo, dove l’attaccante ha trascorso la prima parte di stagione in prestito.

L’esperienza in Emilia del centravanti marocchino classe ’98 non è stata memorabile sotto il profilo realizzativo: in 17 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, l’ex Bari ha trovato la via della rete una sola volta (la rete contro l’Inter alla quarta giornata). Ora, però, la punta avrà l’occasione di rilanciarsi. A Lecce ritroverà Eusebio Di Francesco: il tecnico abruzzese, che lo ha già valorizzato al Frosinone, punta tutto sulla sua velocità e forza fisica per conquistare una difficile salvezza.