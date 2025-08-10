Calciomercato Lecce, offerta giallorossa respinta per quel calciatore che Corvino corteggia - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: rifiutata l’offerta per Stuilic, si complica la ricerca del nuovo attaccante

Il Calciomercato Lecce continua a essere particolarmente attivo sul fronte offensivo, ma gli ultimi sviluppi non sorridono alla dirigenza salentina. Dopo il rifiuto da parte del San Gallo per Geubbels, arriva un nuovo “no” che complica ulteriormente i piani del club giallorosso. Secondo quanto riportato dal portale belga DHnet, anche lo Charleroi avrebbe respinto l’offerta del Lecce per l’attaccante centrale Nikola Stuilic.

Il club pugliese aveva messo sul tavolo un’offerta da 5 milioni di euro, ma la cifra non è stata considerata congrua dalla dirigenza belga. Lo Charleroi, infatti, ritiene Stuilic una pedina fondamentale, anche in virtù della sua partecipazione alla Conference League, e sembra intenzionato a monetizzare al massimo da una sua eventuale cessione.

Con il rifiuto della proposta, il Lecce vede sfumare un altro dei suoi principali obiettivi per l’attacco, e ora le alternative sembrano portare verso la Grecia, dove PAOK Salonicco e Panathinaikos restano in vantaggio nella corsa al giocatore.

Il Calciomercato Lecce, però, non si ferma. Il club è alla ricerca di un attaccante che possa rappresentare una valida alternativa — o, in caso di necessità, un sostituto diretto — per Nikola Krstovic, che resta un giocatore ambito sul mercato e non è escluso possa ricevere offerte importanti nelle prossime settimane.

Il budget stanziato dalla società salentina è importante, ma si scontra con la realtà di un mercato sempre più esigente. Le valutazioni economiche fatte da club come San Gallo e Charleroi sono spesso superiori a quanto il Lecce è disposto a investire, almeno inizialmente. Tuttavia, la dirigenza giallorossa è nota per la sua pazienza e capacità di inserirsi nei momenti giusti.

Resta da capire se le società interessate manterranno la loro posizione fino alla fine della sessione o se, con l’avvicinarsi della chiusura del mercato, saranno costrette ad abbassare le pretese, aprendo così nuove possibilità per il Calciomercato Lecce.

In attesa di sviluppi concreti, la ricerca dell’attaccante prosegue senza sosta: il Lecce vuole farsi trovare pronto, indipendentemente dal futuro di Krstovic, per affrontare la nuova stagione con una rosa competitiva e completa.