Calciomercato Lecce, i giallorossi sono molto attivi sul mercato e stanno chiudendo un’altra operazione in entrata

Lecce scatenato sul mercato. La società pugliese infatti sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Liverani. Il primo colpo dovrebbe essere quello legato a Saponara ma in ballo c’è anche la trattativa con il Pescara per Machin.

Tutto fatto, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche per il ritorno di Acquah che dovrebbe firmare nella giornata di lunedì.