Calciomercato Lecce, colpo a sorpresa: in arrivo Siebert. Il difensore tedesco è atteso in Salento nel pomeriggio. Arriverà con un volo privato

Un blitz di mercato improvviso e risolutivo. Il Lecce ha trovato il sostituto di Federico Baschirotto, chiudendo a sorpresa per un talento del calcio tedesco: è ufficiale l’arrivo di Jamil Siebert, difensore centrale classe 2002 proveniente dal Fortuna Düsseldorf. Con una nota ufficiale, la società di Via Costadura ha annunciato che il calciatore è atteso nel Salento già nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 agosto, dove atterrerà con un volo privato per sostenere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

L’operazione, condotta con grande rapidità dal direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, rappresenta un investimento significativo per il club salentino, che verserà nelle casse del club tedesco circa 6 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giovane difensore. Un esborso importante che testimonia la volontà del Lecce di puntare su un profilo di grande prospettiva per blindare il proprio reparto arretrato.

Siebert, punto di forza della Nazionale Under 21 della Germania con cui ha partecipato agli scorsi Campionati Europei di categoria, è reduce da una stagione da protagonista nella Zweite Bundesliga, la seconda divisione tedesca, dove ha collezionato 23 presenze e fornito anche 3 assist, a dimostrazione della sua abilità anche in fase di impostazione.

Il suo approdo in Serie A rappresenta un vero e proprio colpo di scena. Per settimane, infatti, il difensore era stato a un passo dal trasferirsi al Pisa, club con cui aveva addirittura siglato un preaccordo. L’inserimento deciso del Lecce ha però cambiato le carte in tavola, convincendo il giocatore a scegliere il palcoscenico del massimo campionato italiano. Questa mattina Siebert ha saltato l’allenamento con il Fortuna Düsseldorf proprio per mettersi in viaggio verso l’Italia. Il Lecce si assicura così un difensore moderno, forte fisicamente e già con una buona esperienza internazionale, pronto a raccogliere la pesante eredità di Baschirotto.