Calciomercato Lecce, tutti vogliono Tiago Gabriel (anche in Inghilterra). Quali squadre sono interessate?

Calciomercato Lecce, tutti pazzi per Tiago Gabriel: Inter, Juventus e club inglesi sulle sue tracce Il giovane difensore portoghese è seguito

Il Calciomercato Lecce si accende attorno a uno dei nomi più chiacchierati della stagione giallorossa: Tiago Gabriel. Il giovane difensore centrale portoghese è diventato rapidamente uno dei pilastri della squadra grazie a prestazioni solide e continue, attirando l’attenzione di numerosi top club italiani ed europei. Non è un caso se, in occasione della sfida tra Lecce e Pisa al Via del Mare, sugli spalti fosse presente anche un osservatore dell’Inter, interessato a monitorare da vicino la crescita del classe 2004.

Ma l’interesse non si limita ai nerazzurri. Nel panorama del Calciomercato Lecce spicca anche la Juventus, che segue Tiago Gabriel da tempo e ne apprezza fisicità, letture difensive e margini di miglioramento. All’estero, invece, il nome del centrale lusitano circola con insistenza in Premier League, campionato sempre attento ai giovani difensori di prospettiva.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il West Ham e il Brentford sono i club inglesi che hanno mosso i passi più concreti, inviando osservatori e raccogliendo informazioni dettagliate sul giocatore. Tuttavia, la lista degli estimatori è destinata ad allungarsi, con altri club britannici pronti a inserirsi nei prossimi mesi. Un segnale chiaro di quanto Tiago Gabriel sia ormai considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo.

Dal canto suo, il Lecce non ha alcuna intenzione di privarsi del difensore già nella sessione invernale. La società vuole evitare di indebolire la rosa a stagione in corso, anche se in passato situazioni simili hanno portato a decisioni improvvise. Il riferimento è al caso Dorgu, ceduto nonostante non fosse inizialmente sul mercato dopo una maxi offerta del Manchester United.

Nel Calciomercato Lecce, la valutazione di Tiago Gabriel è già molto elevata: il club giallorosso parte da una base di circa 40 milioni di euro, cifra che potrebbe crescere ulteriormente se il rendimento del difensore dovesse restare su questi livelli. Un’altra intuizione vincente di Pantaleo Corvino, pronta a trasformarsi in una futura plusvalenza record.

