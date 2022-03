Manchester City, altro colpo dal Brasile: preso Savio

Il Manchester City chiude per un altro colpo dal Brasile: preso il classe 2004 Savio dell’Atletico Mineiro

Il Manchester City continua a guardare con grande interesse verso il calcio brasiliano e ha chiuso per l’arrivo di un giovane talento.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Citizens avrebbero preso l’ala destra Savio dall’Atletico Mineiro. 6,5 milioni più bonus l’offerta degli inglesi per il classe 2004 che arriverà in Inghilterra in estate.