Inter Miami, Marcelo scaricato da Phil Neville: «Non ho bisogno di terzini sinistri»

Il futuro di Marcelo è un grosso punto interrogativo: riserva del Real Madrid, viene scaricato anche dalla squadra di Beckham

Da terzino sinistro più forte del mondo a riserva del Real Madrid. Oggi Marcelo non rientra più nei piani di Zidane e dei blancos e allora eran arrivate alcune voci di un suo possibile trasferimento all’Inter Miami di Beckham dopo l’arrivo di Matuidi e Higuain. Ma le parole rilasciate ad As dal tecnico Phil Neville chiudono un’altra possibilità per il brasiliano:

«Vorrei dire una cosa: non ho bisogno di terzini sinistri. A Miami ci sono più terzini sinistri che taxi gialli. Il nome di Marcelo dimostra il livello del nostro club e l’interesse che può suscitare, ma alla fine quello che voglio per noi è stabilità. Da quando tutte queste stelle sono venute qui, tanti vorrebbero giocare all’Inter Miami. Ma abbiamo bisogno di stabilità. Tutti i nomi che si sono fatti sono assolutamente brillanti, ma quello che voglio io sono calciatori che si fermino da queste parti per un bel po’»