Claudio Marchisio ha rilasciato un’intervista a SportMediaset.it affermando di voler rimanere alla Juventus, ma la decisione arriverà a luglio dopo l’incontro con la società.

Il calciomercato sta entrando nel vivo e molteplici sono i colpi già presentati e le trattative in corso. Una delle squadre più seguite è la Juventus che sembra aver avviato una rivoluzione con molti giocatori in partenza ed altrettanti in uscita. Tra le indiscrezioni di mercato più discusse c’è sicuramente quella riguardante il futuro di Claudio Marchisio; sembrerebbe che il “Principino” possa lasciare Torino e la Juventus. Ormai questi rumors si susseguono da anni, rattristando i tifosi più romantici della Vecchia Signora che potrebbero salutare l’ennesima bandiera della società dopo gli addii sofferti di Del Piero e Buffon.

Marchisio è legato al club bianconero da 25 anni, giovanili comprese, ad esclusione di una breve parentesi in prestito ad Empoli nel 2007. Le ultime due stagioni sono state quelle più dure per il centrocampista italiano che ha combattuto con diversi infortuni, i quali gli hanno impedito di giocare e hanno costretto la società a rimediare sul mercato acquistando giocatori di spicco in quel ruolo. Marchisio da qualche tempo lotta per una maglia da titolare e per queste ragioni diversi club sono pronti ad acquistarlo, su tutti alcuni del campionato MLS.

Il centrocampista classe 1986, però, ha le idee chiare e oggi ha confermato ai microfoni di SportMediaset.it di voler rimanere alla Juventus, società con cui ha collezionato la bellezza di 18 trofei, di cui 3 alle giovanili. Marchisio, dunque, ha detto la sua, adesso spetta alla società capire se il centrocampista rientra nei propri progetti. Il centrocampista ha, difatti, dichiarato: «Con la Juve non ci siamo ancora parlati, lo faremo a luglio dopo le vacanze ma io sono ottimista. Io spero di rimanere, poi vedremo». Infine Marchisio ha aggiunto sulle probabili squadre a cui potrebbe legarsi: «No io voglio giocare qui e vorrei rimanere alla Juve. Con altre squadre nessun contatto, nulla di concreto». I tifosi bianconeri devono, dunque, aspettare il termine delle vacanze per capire se un’altra bandiera bianconera lascerà Torino per firmare con un nuovo club.