Alex Sandro e Marchisio, futuro in bilico: decisivi i prossimi giorni

La settimana appena iniziata potrebbe essere decisiva per il futuro di Alex Sandro e Marchisio le ultimissime

La Juventus si interroga sul futuro di Alex Sandro e Claudio Marchisio. I bianconeri si preparano ad accogliere Joao Cancelo e la coppia di terzini con A. Sandro fa già sognare i tifosi juventini. Come sempre, c’è un però. Il terzino sinistro brasiliano non è certo della permanenza alla Juventus. Il giocatore è a un bivio: firmare il rinnovo con la Vecchia Signora oppure andare via. Il suo contratto scadrà tra due stagioni e in queste settimane si dovrà decidere se prolungarlo oppure procedere con la cessione: trattenere l’ex Porto per un altro anno significherebbe portare il contratto a un anno dalla scadenza e significherebbe avere meno potere contrattuale e meno introiti.

Marotta, non avendo individuato terzini all’altezza, è propenso a trattenere il giocatore. A meno che, ovviamente, non arrivino offerte da oltre 50 milioni. Il giocatore, secondo Tuttosport, piace soprattutto in Premier League ma attenzione al PSG che nei prossimi giorni dovrebbe annunciare l’arrivo di Gigi Buffon. Da monitorare anche la situazione di Claudio Marchisio. Papà Stefano, che del Principino funge anche da agente, si recherà nella sede bianconera nei prossimi giorni per parlare del futuro del figlio-assistito. Il centrocampista vorrebbe rimanere ma vuole capire i piani della Juventus. C’è il Monaco sulla sfondo ma soprattutto Cina e Stati Uniti.