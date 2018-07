Carnevali su Berardi: «Il Milan ha chiesto scambio di prestiti con Locatelli»

Retroscena di mercato rivelato dall’ad del Sassuolo Carnevali sull’affaire Berardi-Milan: i rossoneri hanno chiesto uno scambio di prestiti con Locatelli

Milan a caccia di rinforzi per il reparto avanzato, caldo il nome di Domenico Berardi. Il gioiello di Cariati è pronto a vivere una nuova avventura dopo l’esperienza al Sassuolo e non mancano i club interessati: oltre al Milan, sulle sue tracce ci sono Fiorentina e Roma. Ma il Diavolo ha tentato l’affondo, a rivelarlo è l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ai microfoni del Corriere dello Sport…

Il dirigente del Sassuolo ha infatti affermato che il Milan ha tentato di imbastire uno scambio di prestiti coinvolgendo Manuel Locatelli, centrocampista sul taccuino degli emiliani: «Se Milan e Fiorentina ci hanno chiesto Berardi? A livello di club non abbiamo avuto richieste ufficiali. Con il Milan c’era un discorso di interesse nostro per Locatelli, il Milan poteva essere interessato a uno scambio di prestiti, ma noi no. Ora però la situazione è in alto mare».