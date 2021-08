Calciomercato Milan, Candreva ipotesi last minute per la fascia

Calciomercato Milan, il club rossonero è un’ipotesi last minute per Candreva. Alternativa se parte Samu Castillejo

Antonio Candreva, già avvicinato alla Fiorentina a inizio calciomercato, torna di moda. La Sampdoria per il momento non sembra incline alla cessione dell’esterno, ma davanti a un’offerta importante potrebbe cambiare idea.

Più che la Fiorentina, come afferma La Repubblica, sembra essere il Milan un’ipotesi last minute di mercato. I rossoneri potrebbero valutare l’esterno blucerchiato in caso di partenza di Samu Castillejo.

