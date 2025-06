Calciomercato Milan, Colombo lascia subito i rossoneri? C’è l’interesse di un club di Serie A! Le ultime

Calciomercato Milan, Colombo lascia subito i rossoneri? C’è l’interesse concreto di un club di Serie A! Le ultimissime

Il Genoa accelera le operazioni di mercato con un focus mirato sul reparto offensivo, rimasto privo di un punto di riferimento dopo l’addio di Andrea Pinamonti. L’attaccante ha fatto ritorno al Sassuolo al termine del prestito, lasciando un vuoto rilevante nell’attacco rossoblù.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, un suo ritorno al “Grifone” sembra al momento poco realistico: le richieste economiche del Sassuolo per il classe ’99 sono troppo elevate rispetto alle attuali risorse del club. Di conseguenza, la dirigenza ligure sta valutando profili alternativi, più accessibili sia dal punto di vista finanziario sia sotto il profilo tecnico. In questo contesto, il profilo che emerge con maggiore evidenza è quello di Lorenzo Colombo. L’attaccante di proprietà del Milan ha fatto ritorno al club rossonero dopo una stagione a Empoli che, per rendimento e continuità, non ha pienamente rispettato le aspettative.