Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche

Calciomercato Milan, svolta Kostić: blitz di Tare decisivo e accordo chiuso con il Partizan. Visite mediche imminenti

Il Milan ha affondato il colpo decisivo per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del panorama balcanico. Andrej Kostić, attaccante montenegrino classe 2007, è ormai a un passo dal diventare rossonero. Nonostante la concorrenza di diversi club europei, la dirigenza di via Aldo Rossi ha trovato un accordo totale con il Partizan Belgrado per il trasferimento a titolo definitivo del giovane centravanti.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Come anticipato da Luca Maninetti e confermato anche da Milannews24, Kostić è già arrivato a Milano e nella giornata di domenica sosterrà le visite mediche, preludio alla firma del contratto che lo legherà al club per le prossime stagioni.

L’impatto del montenegrino con il Partizan è stato notevole: 10 gol complessivi in stagione, spesso entrando a gara in corso. Alto 188 cm e dotato di grande fisicità, Kostić viene frequentemente accostato a Dušan Vlahović, sia per caratteristiche tecniche e presenza in area, sia per la gestione da parte dello stesso agente dell’attaccante della Juventus.

Per Massimiliano Allegri, il suo arrivo rappresenta un investimento mirato sul futuro: un centravanti moderno, capace di attaccare la profondità e con un innato senso del gol, pronto a crescere accanto ai big e a diventare nel tempo un punto di riferimento dell’attacco rossonero.