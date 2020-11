Calciomercato Milan, contatti in corso per Marcus Thuram

Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero avviato i contatti per arrivare a Marcus Thuram

Zlatan Ibrahimovic sta dimostrando di poter reggere il peso del Milan sulle spalle, ma la dirigenza rossonera pensa anche al futuro e al suo sostituto. Secondo quanto riportato dalla Bild, gli uomini di mercato milanisti avrebbero messo nel mirino Marcus Thuram: attaccante classe 1997 del Borussia Monchengladbach.

Secondo il media tedesco, il Milan avrebbe già avviato i contatti per il francese sfruttando anche la vicenda all’agente del calciatore Mino Raiola. Già in passato Thuram aveva dichiarato di tifare per i rossoneri da bambino e di avere in Shevchenko uno dei suoi idoli. E il sogno dell’attaccante, che può giocare sia come esterno che come punta centrale, potrebbe avverarsi.