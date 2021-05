Calciomercato Milan, contro l’Atalanta l’ultima da tesserato per Donnarumma

Donnarumma, l’ultima prima della scadenza. Poi la commissione a Raiola il quale prepara al Milan un conto decisamente importante

Donnarumma, l’ultima prima della scadenza. Poi la commissione a Raiola il quale prepara al Milan un conto decisamente importante. Gazzetta dello sport di questa mattina spiega nel dettaglio la situazione relativa a tempistiche e finanze sia in prima pagina che internamente a pag. 2: “Ultima con il Milan ma senza rinnovo e Raiola prepara un conto da 20 milioni”. E ancora: “Con l’Atalanta per Donnarumma sarà la gara di chiusura da tesserato rossonero. Vuole restare ma ci sono ostacoli e in più c’è in ballo una maxi commissione per il suo agente.

IL DOPPIO INTRECCIO- Secondo quanto riportato dalla rosea, il Milan proporrebbe volentieri un quinquennale al giocatore se non fosse che Raiola accetterebbe solo un biennale, con clausola bassa, per permettergli eventualmente di cambiare strada tra un paio d’anni. Il Milan ha fretta ed intanto ha bloccato Maignan del Lille. Per quanto riguarda le commissioni all’agente, il quotidiano scrive così: “Secondo alcune fonti la parcella del procuratore potrebbe toccare i 20 milioni di euro. Secondo altri potrebbe essere più bassa, ovvero tra i 10 e i 15″