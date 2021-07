Calciomercato Milan, Dalot vuole i rossoneri ma lo United frena: le ultime

Calciomercato Milan: difficoltà per i rossoneri a convincere il Manchester United a cedere Dalot, ma il portoghese ha già deciso di voler tornare a Milano

Dalot, disaccordo con lo United: il portoghese ha già fatto la propria scelta ed ora dovrà convincere il club inglese a lasciarlo tornare in Italia.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24

LA DIFFERENZA – Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’esterno classe 1999 reduce da una stagione vissuta in prestito secco ai rossoneri, vorrebbe tornare per crescere insieme a Pioli sebbene a Manchester avrebbe comunque una grande occasione. La modalità sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, no ad un altro prestito secco.