Calciomercato Milan, cambia volto la difesa rossonera! Tra entrate e uscite, ecco i nomi nella lista di Tare e Allegri

Calciomercato Milan, pronto la rivoluzione nella difesa rossonera: tra entrate e uscite i nomi scelti da Tare e Allegri

Il Lecce continua a credere nella salvezza anche grazie al colpo di testa di Tiago Gabriel contro la Fiorentina, un gol che ha riaperto completamente la corsa con la Cremonese. Il centrale portoghese sta completando la sua seconda stagione in Serie A – la prima da titolare fisso – e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club. Per il Lecce potrebbe trasformarsi in una plusvalenza enorme: arrivato dall’Estrela Amadora per appena 1,2 milioni più bonus, il classe 2004 rappresenta uno dei colpi di scouting più brillanti firmati da Pantaleo Corvino. Con la permanenza in Serie A, la valutazione potrebbe salire fino a 20‑25 milioni, mentre in caso di retrocessione il prezzo scenderebbe fisiologicamente.

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Tra i club più interessati c’è il Milan, che mantiene rapporti eccellenti con Corvino e ha già seguito da vicino il difensore. Le sue prestazioni hanno convinto anche diversi club esteri, pronti a trattare con il Lecce in estate. Qualunque sarà l’esito della stagione, l’operazione Tiago Gabriel è destinata a diventare una delle plusvalenze più importanti della storia recente del club salentino, che potrebbe capitalizzare al massimo il talento scoperto in Portogallo.

Parallelamente, in casa rossonera brilla la crescita di Strahinja Pavlovic, diventato un pilastro della difesa del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. Come evidenziato da Il Giornale, il serbo è passato in pochi mesi da possibile esubero a elemento imprescindibile, grazie a un sistema difensivo che ne ha esaltato fisicità, letture e continuità. La dirigenza è pronta a blindarlo con un rinnovo fino al 2031, nonostante l’attuale scadenza sia fissata al 2028. Con la Champions ormai a un passo, Pavlovic è considerato il perno su cui costruire la retroguardia del 2027, offrendo ad Allegri quella solidità necessaria per puntare ai massimi obiettivi nella prossima stagione.