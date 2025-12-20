Calciomercato Milan, prosegue il casting per il difensore: sulla lista di Tare ci sono due nomi in pole position. Ecco tutti i dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri dovranno prendere un difensore nel prossimo calciomercato. Disasi e Sule i due profili che piacciono

Il calciomercato del Milan entra in una fase decisiva e, dopo aver quasi definito le mosse per rinforzare l’attacco, l’attenzione della dirigenza rossonera si concentra ora sulla difesa. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Massimiliano Allegri un reparto arretrato più solido, esperto e affidabile, capace di reggere le pressioni delle competizioni nazionali e internazionali. I recenti segnali emersi in Supercoppa hanno evidenziato la necessità di un intervento mirato, soprattutto in termini di leadership e fisicità.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i nomi cerchiati in rosso sul taccuino della dirigenza sono due profili di caratura internazionale: Niklas Süle e Axel Disasi. Due centrali diversi per caratteristiche e situazione contrattuale, ma accomunati dall’esperienza ad alto livello e dalla capacità di alzare immediatamente il livello della retroguardia.

Calciomercato Milan, Süle tra occasione e ostacoli

Niklas Süle rappresenta senza dubbio l’opzione tecnicamente più affascinante. Il difensore tedesco del Borussia Dortmund ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ma il rinnovo appare ormai fuori dai piani del club giallonero. Questo scenario apre alla possibilità di un addio anticipato già nella prossima finestra, trasformando Süle in una possibile occasione di mercato.

Il vero nodo dell’operazione, però, resta l’ingaggio: oltre 6 milioni di euro a stagione, una cifra superiore ai parametri attuali del Milan. Per rendere l’affare sostenibile, sarebbe necessario un sacrificio economico del giocatore oppure un contributo del Dortmund, almeno per coprire parte dello stipendio. Una trattativa complessa, ma non impossibile, se il Milan decidesse di puntare forte su un leader difensivo di primo piano.

Disasi, l’alternativa concreta dal Chelsea

Se la pista Süle dovesse rivelarsi troppo onerosa, il calciomercato Milan offre un’alternativa altrettanto interessante: Axel Disasi. Il difensore francese è in uscita dal Chelsea, club con cui i rossoneri vantano ottimi rapporti. Proprio questo asse privilegiato con Londra potrebbe facilitare l’operazione.

La formula preferita dal Milan è quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe a Igli Tare di inserire subito un centrale fisico, veloce e già pronto, senza appesantire il budget. Disasi garantirebbe affidabilità immediata e maggiore profondità alla rosa, in attesa delle decisioni definitive per l’estate.

In sintesi, il calciomercato del Milan vive giorni cruciali: la difesa è la priorità e la scelta tra Süle e Disasi potrebbe segnare il futuro prossimo della squadra di Allegri.