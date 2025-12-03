Calciomercato Milan, Gimenez verso l’addio? Agente a lavoro per trovare la nuova destinazione del messicano! Le indiscrezioni sul suo futuro

Il futuro di Santiago Gimenez al Milan sembra ormai scritto. L’attaccante messicano, classe 2001, arrivato in estate con grandi aspettative, viaggia verso un addio anticipato che potrebbe concretizzarsi già nella sessione invernale di mercato. Il suo infortunio attuale non cambia la sostanza: nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, il centravanti è scivolato sempre più indietro e, come riportato da Gazzetta.it, anche una volta recuperato non dovrebbe ricevere particolari attenzioni o spazi significativi.

Il percorso di Gimenez in rossonero non è mai realmente decollato. Le poche occasioni avute non sono bastate per convincere il tecnico, che ha fatto scelte nette puntando su soluzioni differenti per l’attacco. Questo scenario ha spinto l’entourage del giocatore a muoversi con decisione: il suo agente ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di club pronti a garantirgli un minutaggio adeguato.

Calciomercato Milan, Gimenez via a gennaio: cambia la volontà del giocatore

Anche la posizione dello stesso Gimenez è mutata nel corso dei mesi. Se in estate l’idea era quella di restare a Milano per crescere all’ombra dei big e provare a ritagliarsi spazio con il lavoro quotidiano, oggi la situazione è radicalmente diversa. L’attaccante appare disposto a lasciare i rossoneri per ritrovare continuità e fiducia altrove, valutando sia la formula del prestito sia – nel caso emergessero offerte convincenti – una cessione definitiva.

Per il Milan, la priorità è valorizzare un giocatore su cui era stato fatto un investimento importante. La sessione invernale sarà quindi decisiva: tra incastri di mercato, necessità tecniche e strategie a medio termine, il club cercherà la soluzione più utile per tutte le parti.

Le prossime settimane saranno cruciali per stabilire il destino di Gimenez, sempre più lontano da San Siro e sempre più vicino a una nuova avventura. Il mercato di gennaio, in questo scenario, si presenta come un passaggio fondamentale per rilanciare la carriera del messicano e, al tempo stesso, ottimizzare le scelte del reparto offensivo rossonero.