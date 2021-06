Calciomercato Milan: Giroud resta in pole ma il Diavolo pensa all’alternativa Jovic

Calciomercato Milan: Olivier Giroud resta in pole position per l’attacco rossonero ma Maldini si cautela con l’alternativa Jovic

La necessità principale del Milan 2021-2022 è un nuovo attaccante da inserire in rosa visti i tanti infortuni che hanno colpito Ibrahimovic e la poca continuità al gol di Rafael Leao e Rebic. Come spiega La Gazzetta dello Sport se Giroud riuscirà a liberarsi gratuitamente dai blues sarà lui il nuovo compagno di reparto di Ibra: in mezzo c’è proprio la trattativa per ottenere la risoluzione, a cui poi seguirebbe immediata la firma sul nuovo biennale con opzione proposto da Maldini e Massara.Una condizione che al momento non c’è. Il centravanti resta tuttora impegnato e non si sa se e quando riuscirà a svincolarsi. È per questo che nel frattempo i rossoneri si sono mossi in altre direzioni. L’alternativa principale porta di nuovo a Madrid: qui fa base Luka Jovic.

Il Real è disposto a cedere l’attaccante in prestito a zero, da valutare se con diritto di riscatto o meno. Intanto Jovic avrebbe modo di farsi apprezzare in rossonero, e mostrare finalmente il proprio repertorio: quello su cui il Real aveva scommesso nell’estate del 2019, arrivando a pagare oltre sessanta milioni di euro all’Eintracht Francoforte.