Calciomercato Milan, idea James Rodriguez per la trequarti: i dettagli

Calciomercato Milan: per il ruolo di trequartista, i rossoneri avrebbero messo nel mirino James Rodriguez

Con l’addio di Hauge, il Milan può puntare tutto finalmente sul fatidico trequartista. Da Isco a Ziyech sino a Vlasic. Il nome caldo delle ultime ore sarebbe James Rodriguez.

Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il giocatore spinge per arrivare in Italia. Il colombiano può arrivare grazie ai buoni rapporti con il suo manager Jorge Mendes ma il club di Via Aldo Rossi non sarebbe totalmente d’accordo, visto che l’ex Bayern Monaco e Real Madrid è in fase calante e sul piano fisico non sarebbe al top.