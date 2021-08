Calciomercato Milan, idea Ramsey: colpo a basso costo per il centrocampo

Calciomercato Milan: nuova idea a basso costo per i rossoneri per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Aaron Ramsey della Juventus

Il calciomercato si è improvvisamente acceso: tante le voci delle ultime ore con Lukaku tentato dal Chelsea e con la Juventus che ha chiuso il colpo Kaio Jorge. Ma La Gazzetta dello Sport scrive del possibile passaggio di Aaron Ramsey al Milan.

Infatti il gallese è in uscita dalla Juventus nonostante le prove di Allegri di impiegarlo nel ruolo di regista: in rossonero troverebbe vecchi amici come Giroud e Ivan Gazidis e lo spazio che ha spesso lamentato di non avere alla Juve. Ramsey probabilmente si trasferirebbe in prestito sgravando però le casse della Juventus dal suo lauto stipendio: 7 milioni di euro con una possibile riduzione al Milan.