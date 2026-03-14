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Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà
Calciomercato Milan: Nicolas Jackson e Christian Pulisic sono al centro delle dinamiche dei rossoneri. Cosa sta succedendo
La ricerca del “numero 9 di peso” resta il chiodo fisso del Milan. L’obiettivo fissato dalla dirigenza per la finestra estiva del 2026 è chiaro: mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un attaccante capace di superare agevolmente la soglia dei 20 gol stagionali, requisito fondamentale per puntare allo Scudetto e competere ad alti livelli in Champions League.
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Il casting per l’attacco: occhi su Nicolas Jackson
In una lista che ha già visto sfilare nomi altisonanti del calibro di Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic, un nuovo profilo sta rapidamente scalando le gerarchie del dirigente Igli Tare. Secondo quanto riportato sulle colonne de Il Corriere dello Sport:
«c’è Jackson tra i profili dell’attacco»
Il riferimento è a Nicolas Jackson. Il classe 2001, attualmente in forza al Bayern Monaco ma di proprietà del Chelsea, risponde perfettamente all’identikit ricercato. Il Milan osserva l’evolversi della situazione sull’asse Monaco-Londra, pronto a inserirsi qualora il riscatto da parte dei bavaresi dovesse clamorosamente vacillare.
Il rilancio di Pulisic: tenuta fisica e nodo contratto
Nel frattempo, in casa Milan si gestiscono le dinamiche interne. È un momento delicato per Christian Pulisic. Il giocatore non trova la via della rete dal 28 dicembre 2025, quando capitalizzò una spizzata di Adrien Rabiot nel tris all’Hellas Verona.
Tuttavia, mister Allegri lo difende a spada tratta. I dati raccolti durante il recente Derby contro l’Inter confermano l’ottima tenuta atletica dell’americano: oltre 11 chilometri percorsi in 84 minuti. Segnali inequivocabili di una forma fisica in netto miglioramento. Anche sul fronte societario la fiducia è assoluta. Nonostante le sirene della Premier League, il Milan ha tutta l’intenzione di esercitare l’opzione per prolungare il suo contratto fino al 2028. L’imminente trasferta contro la Lazio rappresenta la chance ideale per scacciare i fantasmi.
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