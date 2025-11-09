 Calciomercato Milan, possibile colpo a sorpresa a gennaio? Iniziano i contatti di Tare con il Liverpool per lui! Le ultimissime
Milan News

1 minuto ago

Igli Tare

Calciomercato Milan, ipotesi clamorosa per la finestra di gennaio: Tare avvia i primi contatti con il Liverpool per un colpo a sorpresa!

Il Milan continua a guardare oltremanica per rinforzare la propria difesa. Oltre al nome di Mario Gila della Lazio, il direttore sportivo Igli Tare starebbe valutando nuovamente un vecchio obiettivo del mercato estivo: Joe Gomez.

Il centrale inglese del Liverpool era stato vicino ai rossoneri la scorsa estate, ma la trattativa si era arenata nelle battute finali per la ferma volontà dei Reds di trattenere il giocatore. Nonostante ciò, Gomez è sempre rimasto un profilo molto apprezzato da Tare e dal suo staff, che lo considerano un difensore versatile, con esperienza internazionale e perfetto per gli schemi di Massimiliano Allegri.

La situazione attuale del giocatore a Liverpool potrebbe favorire un nuovo assalto. Sotto la guida di Arne Slot, Gomez sta trovando poco spazio e potrebbe valutare un trasferimento per ritrovare continuità e minutaggio.

Il Milan, nonostante l’arrivo di altri centrali, è alla ricerca di un elemento pronto a competere per una maglia da titolare e già abituato al calcio di alto livello. Con un contratto in scadenza nel 2027, Gomez rappresenta un’opzione concreta per il mercato di gennaio: Tare sarebbe pronto a riallacciare i contatti con il Liverpool per portare a Milano un rinforzo richiesto espressamente da Allegri.

