Calciomercato Milan, idee chiare per Kessié sul futuro

Kessié Milan, tutte le parti in causa spingono per il rinnovo del contratto: la soluzione positiva sembra sempre più vicina

Kessié e il Milan si avvicinano al rinnovo del contratto. Come riportato da Sky Sport infatti, i rossoneri e l’agente dell’ivoriano sono in buonissimi rapporti e la proprietà ha dato il via libera per accontentare l’ex Atalanta.

DUE OFFERTE IMPORTANTI – Maldini e Massara hanno già fatto due offerte importanti a testimonianza della grande importanza che Kessié riveste per Pioli e per tutto il Milan. La soluzione positiva potrebbe arrivare prima dell’inizio del campionato.

