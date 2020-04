Calciomercato Milan, le richieste di Rangnick. Si parte dai giovani italiani o dalle promesse della Bundesliga

Il futuro di Stefano Pioli è in bilico, ma a quanto pare la dirigenza rossonera sta già guardando all’immediato futuro, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Le richieste di Rangnick – si legge – riguarderebbero un giocatore per reparto. La prima scelta cade sui giovani: o italiani come Tonali o Meret, o giovani promesse della Bundesliga. Il budget, stando a quanto riportato, non sarebbe un ostacolo per la società.