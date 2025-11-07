Calciomercato Milan, ecco il clamoroso scenario! Quel giocatore è finito nel mirino dei rossoneri già da tempo: tutti i dettagli

Calciomercato Milan, spunta lo scenario! Un talento da tempo è entrato nel radar dei rossoneri: ecco cosa trapela dalle ultime

Il destino di Robert Lewandowski, bomber polacco e tra i centravanti più prolifici della sua generazione, si annuncia come uno dei temi caldi del prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l’attaccante è consapevole dell’interesse del Milan e considera i rossoneri una delle poche opzioni credibili per restare competitivo ai massimi livelli in Europa, qualora decidesse di lasciare la Catalogna.

La priorità resta il Barcellona

Nonostante le voci di mercato, il 37enne è legato al Barcellona da un contratto fino al 2026 e ha già comunicato alla dirigenza la sua volontà di restare almeno per un’altra stagione. Un segnale di fedeltà e professionalità, soprattutto in un momento in cui le offerte milionarie provenienti dall’Arabia Saudita potrebbero facilmente tentarlo.

Per agevolare la sua permanenza, Lewandowski sarebbe disposto a rivedere al ribasso il proprio ingaggio, alleggerendo così il peso sul bilancio blaugrana. Inoltre, l’ex Bayern Monaco accetterebbe senza problemi un ruolo meno centrale nelle rotazioni offensive, pur di chiudere la sua avventura spagnola con dignità e spirito di squadra.

Il Milan osserva

Dall’altra parte, il Milan segue con attenzione l’evolversi della situazione. I rossoneri vedono in Lewandowski il profilo ideale per guidare l’attacco: esperienza, carisma e fiuto del gol, qualità che oggi mancano al reparto avanzato.

Un eventuale approdo del polacco a Milano rappresenterebbe non solo un colpo mediatico di enorme portata, ma anche un’operazione strategica, sulla scia di altri grandi campioni arrivati a fine ciclo. Un innesto capace di alzare l’asticella delle ambizioni rossonere, soprattutto in chiave Champions League.

