Il Milan cerca un difensore per gennaio. Oltre a Kabak, il club rossonero continua a tenere d’occhio il baby del Verona Lovato

Kabak resta la priorità del Milan per il reparto difensivo, ma il club rossonero non perde di vista anche Matteo Lovato.

Il baby difensore si è distinto con la maglia del Verona e la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe sfruttare gli ottimi uffici con l’agente Riso per strapparlo alla concorrenza. Sul talento degli scaligeri c’è anche l’interesse della Juventus in Italia.