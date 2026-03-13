Calciomercato Milan: Maignan giura amore ai rossoneri! L’annuncio del portiere non lascia dubbi sul suo futuro

Calciomercato Milan: Maignan ha giurato fedeltà e amore verso i colori rossoneri attraverso questo annuncio. Cosa ha detto

Il legame tra il club rossonero e Mike Maignan diventa ogni giorno più profondo. In occasione dell’uscita odierna del documentario intitolato “Beyond the Magic”, un’opera intima pensata per svelare i segreti dell’uomo e dell’atleta che si cela dietro i guantoni, l’estremo difensore ha voluto rilasciare delle vere e proprie dichiarazioni d’amore eterno verso il Diavolo.

Il legame viscerale con il mondo Milan

Come riportato sulle colonne del quotidiano Tuttosport, il numero sedici rossonero ha voluto sottolineare con estremo orgoglio il legame quasi ancestrale che ormai lo unisce in modo indissolubile alla società e a tutta la tifoseria. Le sue dichiarazioni delineano un senso di appartenenza totale alla causa:

«Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia. Quando giochiamo si vede la grandezza del Club. Appena arriviamo a Milanello dobbiamo dare il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. Questo è il nostro spirito e questo è il motivo per cui sarò milanista a vita.»

La voglia di rivincita e le parole al miele per mister Allegri

Oltre a ribadire il proprio attaccamento viscerale alla maglia, l’estremo difensore transalpino ha fatto il punto sul momento sportivo attuale della squadra, evidenziando le motivazioni feroci che lo spingono a dare il massimo in questa stagione agonistica:

«La verità è che sono arrivato con una grande voglia di rivincita rispetto all’anno scorso. È stato questo il mio pensiero fin dall’inizio, e lo è ancora oggi.»

Infine, Maignan ha voluto dedicare un pensiero speciale alla propria guida tecnica, spendendo parole di grandissima stima per l’operato di Massimiliano Allegri:

«Allegri è un mister che, per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo, è un top»

Si tratta di dichiarazioni dal peso specifico enorme, che blindano il futuro del portiere a Milano e confermano la grande compattezza dell’intero spogliatoio in vista dei prossimi, cruciali impegni stagionali tra campionato e coppe.