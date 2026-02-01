Calciomercato Milan, Mateta verso le visite mediche: l’indiscrezione che ribalta il mercato!

Calciomercato Milan, Mateta viaggia spedito verso le visite mediche: l’indiscrezione sorprende tutti! Le ultimissime

Il traguardo è ormai a un passo. Quello che fino a poche ore fa sembrava un muro invalicabile del Crystal Palace si è sgretolato sotto la pressione del mercato e della determinazione del giocatore. Dopo le anticipazioni di The Athletic, arrivano conferme pesanti anche da Ben Jacobs di GiveMeSport: Jean‑Philippe Mateta ha ottenuto il via libera definitivo per sostenere le visite mediche con il Milan.

Calciomercato Milan, sprint finale per Mateta: cifre e retroscena L’operazione orchestrata da Igli Tare si è sbloccata grazie a un incastro perfetto nel mercato inglese. Il Crystal Palace ha autorizzato l’attaccante a iniziare le visite mediche direttamente a Londra, così da accelerare i tempi in vista della chiusura della finestra di mercato. La svolta è arrivata con l’imminente arrivo di Jorgen Strand Larsen dai Wolves, che ha permesso al club londinese di liberare Mateta. L’accordo tra le società è fissato attorno ai 35 milioni di euro, mentre la volontà del giocatore è stata decisiva: come sottolinea Jacobs, Mateta ha scelto il Milan senza esitazioni una volta formalizzato l’interesse rossonero.

Un attacco da Scudetto Con Mateta, il Milan completa il reparto offensivo nel momento più delicato, complice l’incertezza sulle condizioni di Pulisic e Leão in vista della sfida con il Bologna. Il francese si aggiunge a un weekend già ricco di movimenti: l’arrivo del giovane Cissé, l’inserimento del difensore Dalpiaz e il rinnovo di Mike Maignan. Il Diavolo di Allegri si prepara così alla volata finale verso la Seconda Stella con un arsenale profondamente rinnovato e più competitivo che mai.

