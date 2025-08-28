Calciomercato Milan, colpo Nkunku: atteso a Milano in serata. Scatta la nuova era rossonera

Calciomercato Milan, tutto fatto per il colpo Nkunku: atteso a Milano in serata. Scatta la nuova era rossonera

Il Milan è pronto ad accogliere il suo nuovo rinforzo di lusso: Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, è atteso in città questa sera con arrivo previsto tra le 23:00 e le 23:30. La notizia, che ha infiammato l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, è stata confermata dal giornalista Daniele Longo di Calciomercato.com, sottolineando la rapidità e l’efficacia con cui la dirigenza milanista ha condotto la trattativa.

Un acquisto strategico per un Milan ambizioso

L’arrivo di Nkunku, ex talento del Paris Saint-Germain e protagonista con il RB Leipzig, rappresenta una mossa di grande impatto per il club di via Aldo Rossi. Giocatore dotato di eccellente tecnica, velocità e versatilità tattica, è capace di agire sia come prima punta che da trequartista, adattandosi a diversi schemi di gioco.

Il nuovo numero rossonero sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, allenatore carismatico e vincente, chiamato a riportare il Milan ai vertici della Serie A e a competere con le big d’Europa. Le qualità di Nkunku offrono al tecnico una preziosa arma in più per sorprendere le difese avversarie e aumentare il peso offensivo della squadra.

Dirigenza veloce e mercato mirato

L’operazione, chiusa in tempi lampo, dimostra la capacità della dirigenza rossonera di agire con decisione e cogliere le occasioni giuste sul mercato. Nkunku arriva per innalzare il tasso tecnico e la pericolosità offensiva, rendendo il Milan più imprevedibile e competitivo su tutti i fronti.

Entusiasmo alle stelle tra i tifosi

La piazza rossonera è in fermento: i sostenitori del Diavolo sono pronti ad accogliere il nuovo idolo con cori e bandiere, nella speranza che possa essere l’uomo decisivo per tornare a vincere.

Con un reparto offensivo che vedrà Nkunku al fianco di Rafael Leão, esterno portoghese esplosivo e imprendibile nelle accelerazioni, il Milan lancia un messaggio chiaro al campionato: l’obiettivo è tornare a lottare per il titolo e lasciare il segno anche in Champions League. Il countdown è iniziato. Milano si prepara a dare il benvenuto al suo nuovo campione.