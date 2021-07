Calciomercato Milan, obiettivo Damsgaard: la chiave può essere un esubero

Calciomercato Milan: i rossoneri seguono con attenzione Mikkel Damsgaard. Per abbassare le pretese della Sampdoria, il club milanista potrebbe inserire un esubero nell’affare

Il Milan è alla ricerca di un trequartista, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. Stando a quanto riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Maldini avrebbe sondato in via concreta la pista Damsgaard.

Il giocatore, prelevato per soli 6 milioni di euro, potrebbe fruttare al presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, un enorme plusvalenza (30-40 milioni di euro): cifra che il club di Via Aldo Rossi riterrebbe eccessiva. La dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per abbassare il prezzo. La chiave potrebbe essere Andrea Conti, soprattutto se D’Aversa dovesse approdare sulla panchina blucerchiata.