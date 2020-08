Calciomercato Milan: obiettivo Vlahovic, rossoneri pronti all’assalto

Calciomercato Milan: il club rossonero avrebbe individuato in Dusan Vlahovic la riserva ideale per Zlatan Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera la dirigenza del Milan avrebbe individuato in Vlahovic nella riserva ideale di Ibrahimovic per la prossima stagione. Giovane, forte fisicamente e molto promettente e potrebbe crescere tantissimo al fianco del campione svedese.

L’attaccante viola era anche un obiettivo di Rangnick qualora si fosse insediato al Milan e per questo rappresenterebbe un continuum con le mire di mercato del tedesco anche se non arriverà in rossonero né come tecnico né come dirigente.