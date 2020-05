Calciomercato Milan, occhi puntati su Dumfries. Pronto l’assalto per il calciatore olandese, il PSV vorrebbe trattenerlo

Tutto pronto in casa Milan per poter cercare l’assalto a Dumfries. Il terzino olandese entra con decisione nei piani della società per la difesa rossonera, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi.

Il PSV – si legge – vorrebbe trattenerlo, ma ora che fa parte della scuderia di Raiola l’affare diventa possibile. Il tutto dipenderà anche dalle date del mercato che potrebbero essere ufficializzate nei prossimi giorni.