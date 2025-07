Calciomercato Milan, pronta nuova offerta per lui dopo aver perso Archie Brown. Ecco chi è ora la prima scelta di Tare per il ruolo di terzino destro

Il calciomercato Milan entra nel vivo per quanto riguarda il rinforzo sulla corsia di destra. La dirigenza rossonera ha individuato l’obiettivo principale per il ruolo di terzino destro e sta accelerando per portarlo a Milano: si tratta di Guéla Doué, talentuoso esterno francese in forza allo Strasburgo. Dopo aver incassato il trasferimento di Archie Brown, altro profilo seguito, al Fenerbahçe, il club di Via Aldo Rossi ha rotto gli indugi, concentrando tutti i suoi sforzi sul classe 2002.

Nuova offerta per Doué: il Milan vuole chiudere

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan è pronto a presentare una nuova offerta per provare a convincere definitivamente lo Strasburgo a cedere il proprio gioiello. La prima proposta è stata evidentemente ritenuta insufficiente dal club francese, ma i rossoneri non hanno intenzione di mollare la presa e sono disposti a un rilancio per chiudere la trattativa. Guéla Doué è considerato il profilo ideale per età, caratteristiche tecniche e potenziale di crescita. La sua capacità di abbinare dinamismo in fase di spinta e attenzione in quella difensiva lo rende un candidato perfetto per il gioco di Paulo Fonseca.

Chi è Guéla Doué: il terzino obiettivo del Milan

Terzino destro ivoriano con passaporto francese, Guéla Doué si è messo in luce nell’ultima stagione di Ligue 1, la sua prima con la maglia dello Strasburgo dopo il trasferimento estivo dal Rennes. Ha collezionato ben 34 presenze, dimostrando grande affidabilità e una crescita costante nel rendimento. Il Milan lo segue da tempo e ora ha deciso che è il momento di sferrare l’attacco decisivo. Le prossime ore saranno cruciali per capire la risposta del club francese e se la nuova offensiva rossonera sarà sufficiente per portare a Milano uno dei terzini più promettenti del panorama europeo.