Calciomercato Milan: pronta questa offerta per Vlahovic. Bonus legati a… I dettagli sulla possibile operazione tra i rossoneri e la Juventus

Il mercato dell’attacco del Milan si infiamma, con un nome che, più di altri, scalda i sogni dei tifosi e le strategie della dirigenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è Dusan Vlahovic il preferito del club rossonero per rinforzare il reparto offensivo. Il Milan starebbe studiando la strategia giusta per convincere sia il giocatore che la Juventus, proprietaria del suo cartellino.

Vlahovic, il preferito del Milan: l’offerta e il nodo Juventus

Per il centravanti serbo classe 2000, i dirigenti rossoneri sono pronti a mettere sul tavolo un contratto importante. L’offerta, secondo la Gazzetta, partirebbe da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus legati ai gol e ai risultati di squadra, con la promessa di un ingaggio a salire nelle annate successive in caso di qualificazione in Champions League. Resta però da superare lo scoglio della trattativa con la Juventus: il rinnovo del contratto di Vlahovic (in scadenza nel 2026) non decolla e la sua valutazione a bilancio, di circa 19,5 milioni, rende complessa un’operazione a basso costo.

Le alternative: da Hojlund alla pista Fenerbahce

Il Milan, in attesa del momento giusto per l’affondo su Vlahovic, monitora anche le alternative. Sempre la Gazzetta riporta che è stato proposto il danese Rasmus Hojlund del Manchester United, ma solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, la concorrenza per Vlahovic non manca. Tuttosport rilancia la pista che porta al Fenerbahce di José Mourinho, anche se il club turco, per il dopo Dzeko, ha già ingaggiato il giovane colombiano John Duran.

Il Milan osserva: si attende il momento giusto

La strategia del Milan appare chiara: Vlahovic è l’obiettivo numero uno, ma l’assalto partirà solo quando si creeranno le condizioni ideali. Il club osserva l’evolversi della situazione tra il giocatore e la Juventus, pronto a entrare in scena con decisione per regalare ai propri tifosi il tanto atteso bomber del futuro.