Paquetà, voglia di Milan: arriverà già a dicembre!

Lucas Paquetà non vede l’ora di vestire la maglia del Milan: il fantasista brasiliano arriverà in Italia già a dicembre

Primo colpo esotico del Milan targato Leonardo-Maldini, Lucas Paquetà non vede l’ora di vestire la casacca rossonera. Prelevato dal Flamengo per circa 35 milioni di euro, il fantasista firmerà un contratto quinquennale da 1,7 milioni di euro ed è pronto a sbarcare in Europa: secondo quanto riportato da Tuttosport, sarà a Milano già a dicembre.

L’arrivo nella città meneghina è previsto subito dopo il 2 dicembre, data dell’ultima partita in programma con il Tricolor: il gioiellino verdeoro avrà così modo di ambientarsi e di iniziare a conoscere la galassia rossonera prima di iniziare a giocare. Ricordiamo che potrà scendere in campo a partire dal gennaio 2019, riapertura della finestra di mercato.