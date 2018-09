Dalla Francia arriva la notizia che il PSG tenterà di acquistare Paquetà a gennaio. Il talento 21enne del Flamengo è un obiettivo di mercato del Milan

Il Milan in estate ha tentato l’assalto a Adrien Rabiot ma il Paris Saint Germain è riuscito a trattenere in Francia il suo gioiellino nonostante i colloqui molto fitti tra il dt Leonardo e l’entourage del giocatore. Stando agli ultimi rumors, i rossoneri proveranno nuovamente ad ottenere il cartellino del centrocampista classe ’95 a gennaio ma in francesi hanno già pronta la risposta nei confronti del club di via Aldo Rossi. La sezione d’Oltralpe di RMC Sport riporta che il PSG abbia messo nel mirino Lucas Paquetà, centrocampista 21enne del Flamengo e che intenda avviare le trattative nella prossima sessione di mercato invernale. Il brasiliano si dà il caso che sia uno degli obiettivi dei rossoneri per rinforzare la mediana.

Il talento dei Rubro-negro è legato al club da una clausola rescissoria di 50 milioni di euro ma pare che la squadra di proprietà di Nasser Al-Khelaifi abbia tutta l’intenzione di arrivare a Paquetà già a gennaio. I rossoneri invece potrebbero avere grandi difficoltà a battere la concorrenza del PSG.