Calciomercato Milan: per l’attacco più Morata che Higuain

Calciomercato Milan: calano le quotazioni di Higuain per rinforzare l’attacco. Il club rossonero cerca un attaccante più giovane e può puntare tutto su Morata

Calciomercato Milan: frenata per Higuain. L’attaccante della Juventus, indicato nelle ultime ore come profilo di scambio nell’operazione che potrebbe riportare Leonardo Bonucci in bianconero, non pare essere più l’obiettivo primario per il club rossonero. Come riportato da Sky Sport, la Juve vorrebbe cedere Higuain ai rossoneri inserendolo nella trattativa per Bonucci, ma la nuova proprietà del Milan non sarebbe disposta a un esborso economico rilevante per l’attaccante argentino. Il motivo? Questioni di età (Higuain è un classe 1987), con la società che fa capo a Elliot che vuole puntare su un attaccante più giovane. Da qui, il possibile ritorno su Alvaro Morata (1992): il centravanti del Chelsea è indicato adesso come obiettivo principale per il nuovo attacco del Milan.