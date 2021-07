Calciomercato Milan, settimana decisiva: le trattative dei rossoneri

Calciomercato Milan: settimana bollente in casa rossonera. Dopo Giroud il Diavolo strappa un accordo per Kaio Jorge e tratta il rinnovo…

Il calciomercato è entrato nel vivo e il Milan ha già chiuso diverse operazioni: Tomori, Tonali, Giroud, Ballo-Touré e Brahim Diaz. Il club di Via Aldo Rossi, inoltre, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina avrebbe trovato un accordo di massima con Kaio Jorge. Manca ora l’intesa con il Santos, che chiederebbe non meno di 10 milioni di euro.

Nel frattempo nei prossimi giorni Maldini e Massara dovrebbero incontrare l’agente di Franck Kessie per trovare una quadra per il rinnovo. Obiettivo chiudere entro l’inizio del nuovo campionato.

LEGGI SU MILANNEWS24