Calciomercato Milan: pronto un clamoroso ritorno per la difesa. L’idea prende forza, Allegri spinge. E sul contratto…

Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi Thiago Silva: il veterano potrebbe diventare il pilastro per raddrizzare la difesa rossonera

La pesante sconfitta di Riad contro il Napoli ha lasciato un messaggio inequivocabile: al Milan manca leadership, personalità e una vera alternativa affidabile in difesa. Come sottolineato da Pietro Mazzara, la scelta di puntare su Koni De Winter come unico sostituto dei titolari si sta rivelando insufficiente, trasformando l’investimento post-Thiaw in un errore che la dirigenza dovrà necessariamente correggere già a gennaio.

Il fattore Allegri: “Max lo sente spesso”

In questo contesto di piena emergenza, un nome ha ripreso a circolare con forza nei corridoi dell’Al-Awwal Stadium: quello di Thiago Silva. Non si tratta di una semplice suggestione nostalgica, ma di una richiesta precisa di Massimiliano Allegri.

Leadership immediata: il tecnico vuole un difensore capace di alzare subito il livello tecnico e mentale del reparto.

Sintonia totale: Allegri e Thiago sono rimasti in contatto negli anni, e il mister è convinto che il brasiliano potrebbe inserirsi nei meccanismi rossoneri dal primo giorno.

I dettagli dell’operazione: un ponte verso il Mondiale

L’eventuale ritorno del centrale brasiliano poggia su basi economiche e motivazionali molto chiare, che rendono l’operazione conveniente per tutti.

Contratto leggero: si valuta un accordo di sei mesi con ingaggio contenuto, così da non gravare sul bilancio.

Obiettivo Mondiale 2026: svincolato dopo l'addio al Fluminense, Thiago Silva cerca una vetrina di alto livello per presentarsi al meglio alla sua ultima Coppa del Mondo. Al Milan avrebbe minuti, responsabilità e la possibilità di alternarsi con Gabbia o inserirsi in una difesa a tre.

La sensazione è che tra il Milan e Thiago Silva il legame non si sia mai davvero spezzato. Ora resta da capire se la dirigenza deciderà di accontentare Allegri e riportare a casa il più affidabile dei “vecchi maestri”.

