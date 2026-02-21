Calciomercato Milan, una big mette gli occhi su un difensore rossonero: gli scenari per l’estate

Calciomercato Milan, occhi di una big per un difensore rossonero per l’estate: ecco cosa può succedere

La direzione sportiva del Liverpool ha iniziato a muovere i primi passi concreti per il mercato estivo del 2026. L’obiettivo numero uno per la difesa ha un nome e un cognome ben precisi: Fikayo Tomori. Il centrale del Milan, ormai ventottenne e nel pieno della maturità agonistica, è considerato il profilo ideale per guidare la retroguardia dei Reds nel prossimo ciclo tecnico. Ecco l’analisi di Fichajes.net

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Anfield chiama, Konaté tentenna

L’accelerazione su Tomori non è casuale. Il Liverpool sta affrontando una fase di incertezza legata al futuro di Ibrahima Konaté, finito nuovamente nel mirino del Real Madrid. Il club inglese è stato chiaro: la festività di Pasqua è il termine ultimo fissato per ricevere una risposta alla proposta di rinnovo contrattuale. Se il francese dovesse rifiutare, scatterebbe immediatamente il piano per riportare in Premier League l’ex canterano del Chelsea.



L’erede di Virgil van Dijk

La missione del Liverpool va oltre la semplice sostituzione di un partente; l’obiettivo è trovare l’erede naturale di Virgil van Dijk. Tomori rispecchia perfettamente l’identikit cercato dalla segreteria tecnica:



• Velocità e anticipo: Caratteristiche fondamentali per mantenere la linea difensiva alta tipica del gioco dei Reds.

• Esperienza internazionale: Gli anni al Milan e le battaglie in Champions League lo hanno forgiato come leader.

• Affidabilità: Nella stagione in corso ha già collezionato 22 presenze in Serie A, dimostrando una solidità che ha stregato gli osservatori di Anfield.



Il muro del Milan e il sogno “Three Lions”

Nonostante un contratto fino al 2027, l’operazione non si preannuncia semplice. Il Milan sta infatti lavorando a un prolungamento per blindare il giocatore e alzare il prezzo del cartellino. Se nel 2024 la sua valutazione toccava i 60 milioni di euro, oggi si aggira intorno ai 35 milioni, una cifra decisamente più accessibile per le big inglesi come Tottenham e Aston Villa, pronte a dare battaglia al Liverpool.



Dal canto suo, Tomori vede il ritorno in patria come l’unica via per convincere il CT dell’Inghilterra. Con sole 5 presenze in nazionale, il difensore cerca una vetrina più prestigiosa per diventare un punto fermo dei Three Lions. Il treno che porta a Merseyside è di quelli che passano una volta sola: la palla ora passa ai club, ma il destino della difesa inglese sembra destinato a decidersi sull’asse Milano-Liverpool.