Calciomercato Milan: ufficiale Rabiot, le cifre definitive dell’affare. Depositato il contratto del centrocampista francese che ritrova Allegri

Il Milan piazza un altro colpo da maestro a centrocampo nelle ultime ore di mercato: Adrien Rabiot è un nuovo giocatore rossonero. La dirigenza ha finalizzato l’operazione con il Marsiglia, assicurandosi le prestazioni del centrocampista francese e aggiungendo un tassello di esperienza e fisicità alla mediana. Il contratto è già stato depositato in Lega Serie A, rendendo il trasferimento ufficiale in attesa dei comunicati dei club.

L’acquisto rappresenta una precisa richiesta del tecnico Massimiliano Allegri, che ritrova così un suo fedelissimo dopo gli anni trascorsi insieme alla Juventus. Rabiot diventa il perno di un centrocampo rivoluzionato e ricco di talento, che in questa sessione estiva ha già visto gli arrivi di profili come Jashari, Modrić e Ricci. Con l’innesto del francese, Allegri ottiene quella combinazione di forza fisica, intelligenza tattica e capacità di inserimento che cercava per completare il reparto.

L’operazione si è chiusa sulla base di circa 10 milioni di euro, bonus inclusi, una cifra contenuta per un giocatore del suo calibro. Per Rabiot è pronto un contratto a lungo termine, con scadenza fissata al 30 giugno 2029, a 5 milioni di euro netti a stagione.

Questo acquisto last minute definisce con forza le ambizioni del Milan, che si candida a essere una delle protagoniste assolute del campionato. L’arrivo di Rabiot non solo alza il livello tecnico della squadra, ma porta con sé una mentalità vincente, forgiata da anni di successi in Italia e in Europa. Si attende ora solo l’annuncio ufficiale per dare il via alla sua nuova avventura sotto la Madonnina.