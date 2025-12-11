Calciomercato Milan, Loftus Cheek arriva al capolinea? La situazione non lascia alcun dubbio i casa rossonera - Calcio News 24

Calciomercato Milan, le voci sul futuro di Ruben diventano sempre più insistenti

Calciomercato Milan – Le voci sul futuro di Ruben Loftus-Cheek diventano sempre più insistenti, alimentate dal desiderio del centrocampista inglese di trovare maggiore continuità in campo e mantenere vive le sue ambizioni con la Nazionale. Il Mondiale della prossima estate rappresenta infatti un obiettivo prioritario per l’ex Chelsea, che vuole convincere il CT Thomas Tuchel a inserirlo nella lista dei convocati, lista che potrebbe essere allargata fino a 30 elementi. Per farlo, però, servono minuti, ritmo e centralità nel progetto tecnico: condizioni che, al Milan di oggi, non sembrano più garantite.

All’interno del Calciomercato Milan, la sua situazione è monitorata con attenzione. Con Massimiliano Allegri, Loftus-Cheek ha finora raccolto 15 presenze ufficiali per un totale di 715 minuti, con un solo gol—segnato alla seconda giornata contro il Lecce. Numeri che evidenziano una presenza ai margini, soprattutto considerando i continui adattamenti tattici a cui è stato sottoposto: prima punta di emergenza, mezzala di equilibrio, esterno a tutta fascia. Ruoli diversi, ma un filo conduttore comune: alla rosa al completo, Loftus-Cheek non rientra tra gli inamovibili.

Il centrocampo base del Milan, infatti, ruota attorno al trio Fofana–Modric–Rabiot, con Saelemaekers e Bartesaghi a occupare stabilmente le corsie laterali. In questo contesto, l’inglese diventa un’alternativa di lusso, ma comunque un’alternativa. Una condizione che mal si concilia con il sogno Mondiale e che alimenta le valutazioni in ottica Calciomercato Milan.

Non sorprende quindi che i rimpianti si concentrino sul periodo vissuto con Stefano Pioli, quando Loftus-Cheek aveva trovato continuità e fiducia. I numeri parlano chiaro: nella stagione 2023-24, sotto la guida dell’allenatore emiliano, ha totalizzato 40 presenze, 10 gol e 2860 minuti. Un rendimento completamente diverso rispetto all’attuale gestione, che lo vede fermo a 28 gettoni, zero reti e 1384 minuti complessivi. Una flessione dovuta anche a qualche problema fisico, ma non solo.

Oggi, mentre il Calciomercato Milan entra nel vivo, cresce la possibilità che Loftus-Cheek valuti seriamente una partenza già a gennaio. Per tornare protagonista, per riconquistare la Nazionale e per non sprecare un’altra stagione. Una scelta difficile, ma forse inevitabile.

