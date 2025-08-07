Calciomercato Milan, ora l’attaccante: testa a testa Vlahovic-Hojlund. Le ultime sui movimenti in entrata dei rossoneri per il reparto offensivo

Il calciomercato estivo del Milan si accende con un nome di primissimo piano per l’attacco: Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, in uscita dalla Juventus, è infatti il principale obiettivo dei rossoneri, come riportato dal Corriere della Sera. L’affare, tuttavia, si preannuncia complesso e potrebbe concretizzarsi solo nelle battute finali della sessione di mercato. La dirigenza milanista dovrà quindi avere pazienza, una virtù che potrebbe rivelarsi cruciale per portare a termine l’operazione.

L’acquisto di Vlahovic non è semplice, ma il Milan non perde di vista le alternative. Il piano B più concreto, al momento, risponde al nome di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United. Il club inglese sta infatti perfezionando l’acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia per una cifra vicina agli 85 milioni di euro. Questa mossa rende Hojlund un possibile esubero, aprendo una finestra di opportunità per il Diavolo.

L’ex attaccante dell’Atalanta, che ha lasciato i bergamaschi per approdare in Premier League, potrebbe diventare un’interessante occasione di mercato. Ovviamente, l’operazione sarebbe fattibile solo a determinate condizioni. Il Milanvorrebbe infatti imbastire un’operazione che preveda un prestito con diritto di riscatto, una formula che al momento il Manchester United non sembra disposto ad accettare. Lo scenario potrebbe cambiare con l’avvicinarsi della scadenza del calciomercato, fissata per il 1° settembre. La sessione di mercato estiva è ancora lunga e il Milan ha diverse carte da giocarsi per rinforzare l’attacco. Resta da capire se la priorità rimarrà Vlahovic o se le attenzioni si sposteranno definitivamente su Hojlund o su altri profili.