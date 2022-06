Calciomercato Monza: fumata bianca per Candreva

Calciomercato Monza: affare in dirittura di arrivo per Candreva. Accordo ormai raggiunto con la società blucerchiata

Il Monza non risparmia colpi nel calciomercato in vista della prima storica promozione in Serie A. Dopo aver definito gli arrivi di Andrea Ranocchia e Alessio Cragno, il club brianzolo è ormai vicinissimo all’acquisto di Antonio Candreva dalla Sampdoria.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno ex Inter saluterà i blucerchiati in estate per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbe già essere annunciata la sua cessione.