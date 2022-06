Calciomercato Monza: Candreva è a un passo. E Berlusconi non baderà a spese, budget da 150 milioni

Il Monza è sempre più vicino all’acquisto di Antonio Candreva. I contatti con la Sampdoria proseguono senza sosta e presto arriveranno a una conclusione positiva: il costo dell’operazione si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

La società biancorossa, fresca di promozione in Serie A, non intende badare a spese. Come riportato da tuttomercatoweb.com, il presidente Silvio Berlusconi è pronto a stanziare un budget per il calciomercato da 150 milioni di euro. Ecco perché Candreva sembra essere un colpo ormai sicuro.