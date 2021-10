Davide Moscardelli potrebbe ripartire dalla Serie D, dopo l’esperienza al Pisa potrebbe andare all’Ostia Lido

Davide Moscardelli si starebbe preparando a una nuova esperienza. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’attaccante potrebbe ripartire dalla Serie D.

Su di lui ci sono le attenzioni dell’Ostia Lido, che vorrebbe puntare sull’ex Pisa per provare a conquistare la promozione in Serie C.