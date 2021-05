Calciomercato Napoli, duello con l’Atletico per un gioiellino brasiliano

Il Napoli guarda al calcio d’oltre oceano. Gli occhi della dirigenza partenopea si sono posati su un giovane brasiliano, su di lui anche l’Atletico

Il Napoli pensa alla prossima stagione e guarda al calcio d’oltre oceano. La dirigenza partenopea sta seguendo attentamente un giovane gioiellino brasiliano del Santos.

Secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe sulle tracce del 19enne brasiliano del Santos Kaio Jorge. Il giocatore con contratto in scadenza tra 7 mesi fa gola anche all’Atletico Madrid che nelle ultime ore ha affondato il colpo e pare in vantaggio per il ragazzo.